شايب يُدشن القنصلية العامة للجزائر في سان فرانسيسكو

شرع كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، سفيان شايب في زيارة عمل إلى الولايات المتحدة الأمريكية، استهلها يوم، 5 ماي 2026، بالتنقل إلى مدينة سان فرانسيسكو، حيث أشرف على مراسم التدشين الرسمي للقنصلية العامة للجزائر بهذه المدينة، وذلك بحضور القنصل العام وثلة من ممثلي الفواعل الجمعوية الجزائرية الناشطة ضمن الدائرة القنصلية لسان فرانسيسكو.

وحسب بيان لوزارة الخارجية، يندرج افتتاح هذا المرفق القنصلي الجديد في إطار تجسيد التزام السلطات العليا للبلاد. بالتكفل الأمثل بانشغالات جاليتنا الوطنية بالخارج، وتقريب الإدارة من المواطن. وضمان خدمات قنصلية ذات جودة، كما يشكل خطوة إضافية في مسار تعزيز شبكة مراكزنا القنصلية عبر مختلف مناطق العالم.

حيث شكّل هذا الحدث مناسبة لكاتب الدولة لزيارة مختلف المصالح القنصلية وتفقد سير عملها. والاطلاع عن كثب على طبيعة الخدمات المقدمة لفائدة مواطنينا التابعين لنطاق اختصاص هذه القنصلية العامة. الذي يشمل 19 ولاية في الجهة الغربية للولايات المتحدة الأمريكية.

