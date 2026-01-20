شايب يدعو لتفعيل مجلس الأعمال الجزائري-اليوناني

ترأس كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، مكلف بالجالية الوطنية بالخارج، سفيان شايب، مناصفة مع نائب وزير الخارجية اليوناني، هاري ثيوهاريس، اليوم 20 جانفي 2026، بأثينا، أشغال المنتدى الاقتصادي الجزائري-اليوناني، الذي ينعقد على هامش الدورة الثالثة للجنة المشتركة بين البلدين.

وشهد هذا المنتدى مشاركة عدد هام من المؤسسات الاقتصادية لكلا البلدين. ناشطة في مجالات المحروقات والبناء والطّاقة والطاقات المتجددة والأشغال العمومية والصناعات الغذائية والشركات الناشئة والنقل والسياحة.

خلال كلمته بهذه المناسبة، أشاد كاتب الدّولة بمستوى العلاقات الثنائية. مؤكدا على ضرورة تعزيز التعاون الاقتصادي من خلال العمل على الرفع من حجم المبادلات التجارية الثنائية وتنويعها. والحرص على تجسيد مشاريع استثمارية مربحة ومستدامة، داعيا لتفعيل مجلس الأعمال الجزائري اليوناني بهدف إعطاء دفع قوي لعلاقات التعاون والشراكة الثنائية.

وشكل هذا المنتدى فضاءً سانحا للمتعاملين الاقتصاديين الجزائريين ونظرائهم اليونانيين لتنظيم لقاءات مثمرة، والتعريف بمناخ الأعمال وفرص الاستثمار في كلا البلدين. كما سمح لهم بنسج علاقات تعاون واستقصاء آفاق جديدة للاستثمار والشراكة.