شايب يستقبل أطفال الجالية المشاركين في المخيمات الصيفية.. ويعلن دورة ثالثة في أوت

استقبل كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، سفيان شايب، اليوم بمقر الوزارة، فوجًا من أطفال الجالية الوطنية بالخارج، المشاركين في الدورة الثانية من المخيمات الصيفية لموسم الاصطياف 2026، في طبعتها الرابعة. المنظمة تنفيذًا لتعليمات السلطات العليا للبلاد الرامية إلى تعزيز قيم الانتماء والهوية الوطنية لديهم.

وشكّل هذا اللقاء مناسبة للتحاور مع الأطفال والاطلاع على انطباعاتهم حول هذه التجربة المتميزة، التي تتيح لهم فضاءً للتعارف والتبادل، واكتشاف الجزائر. والاستفادة من برامج تربوية وثقافية وترفيهية هادفة. بما يسهم في توطيد ارتباطهم بوطنهم الأم وتراثه الحضاري والثقافي.

وفي إطار الحرص على توسيع نطاق الاستفادة من هذه المبادرة الوطنية لفائدة أكبر عدد ممكن من أطفال جاليتنا بالخارجK ستنظم دورة إضافية ثالثة خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 27 أوت 2026.