شايب يستقبل المدير الإقليمي “لليونيسف” لمنطقة الشرق الأوسط

إستقبل اليوم كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، سفيان شايب بمقر وزارة الشؤون الخارجية، المدير الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، السيد إدوارد فويسلاف بيجبيدير.

شكل هذا اللقاء فرصة لاستعراض علاقات التعاون المتميزة التي تجمع الجزائر بمنظمة اليونيسف. وبحث سبل تعزيزها من خلال تنفيذ برامج ومشاريع طموحة في مجالات ذات الاهتمام المشترك. لاسيما ما يتعلق بدعم وترقية حقوق الطفل ورفاهيته.

كما تمت الإشادة بالدور الريادي للجزائر في مجال حماية وترقية حقوق الطفل وبالجهود المبذولة في هذا الشأن. على المستويين القاري والدولي وما تتيحه من فرص لتعزيز التعاون مع هذه المنظمة الأممية.