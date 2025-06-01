شايب يستقبل المدير العام بالنيابة لبنك التنمية المحلية

استقبل اليوم كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالجالية الوطنية بالخارج سفيان شايب، المدير العام بالنيابة لبنك التنمية المحلية محمد مبارك.

تناول هذا اللقاء، الذي يأتي في إطار سلسلة اللقاءات مع المتعاملين البنكيين، أهم المواضيع التي تهم الجالية الوطنية بالخارج لتقديم أفضل مستوى من الخدمات المصرفية وكذا تدعيم دورها في المسار التنموي في الوطن الأم من خلال طرح ودراسة بعض المبادرات التحفيزية الهادفة.

ولقد سمح هذا اللقاء باستعراض بعض الخدمات التي تندرج في إطار تلبية تطلعات الجالية في الميدان المصرفي وتسهيل مختلف المعاملات البنكية والاستثمارية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وكما كان مناسبة للتطرق لمختلف الخدمات المصرفية والتسهيلات المالية التي توفرها هذه المؤسسة البنكية لفائدة أفراد جاليتنا بالخارج قصد التجاوب مع انشغالاتها المتعلقة بالشقين المصرفي والاستثماري لاسيما ماتعلق منها بتحويلاتهم المالية إلى أرض الوطن ومرافقة الراغبين منهم في الاستفادة من مختلف العروض البنكية و المشاريع الاستثمارية.