شايب يستقبل رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة بالجزائر

استقبل كاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية، سفيان شايب، اليوم بمقر وزارة الشؤون الخارجية، لاليني فيراسامي، رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة بالجزائر.

وحسب بيان للوزارة، سمح هذا اللقاء باستعراض واقع علاقات التعاون القائم بين الجزائر والمنظمة الدولية للهجرة. لا سيّما في مجال تبادل الخبرات ذات الصلة بالسياسات التي تعنى بالجالية الوطنية بالخارج،

وهو المجال الذي كان محور ورشة عمل رفيعة المستوى تم تنظيمها شهر جويلية المنصرم.

وشكل هذا اللقاء فرصة لبحث أفاق تعزيز برامج التعاون الثنائي المرتبطة بدعم والترويج للجهود الوطنية. في مجال ٳشراك أفراد جاليتنا المقيمة بالخارج في مختلف الورشات التنموية للبلاد.