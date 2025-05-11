شايب يستقبل رئيسة ممثلية المنظمة الدولية للهجرة بالجزائر

إستقبل كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، سفيان شايب، اليوم بمقر الوزارة، رئيسة ممثلية المنظمة الدولية للهجرة بالجزائر، لاليني فيراسامي.

وحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية، تم بهذه المناسبة، استعراض مختلف برامج التعاون بين الجزائر وهذه المنظمة.

كما تم التطرق إلى سبل تعزيز هذا التعاون بما يخدم الأولويات الوطنية بخصوص توطيد انخراط الجالية الوطنية بالخارج في مختلف المسارات التنموية للبلاد.