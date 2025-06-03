شايب يستقبل رئيس المجلس الأعلى للغة العربية

استقبل كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، سفيان شايب، اليوم الثلاثاء، رئيس المجلس الأعلى للغة العربية، صالح بلعيد.

وحسب بيان للوزارة، اللقاء سمح بمناقشة السبل الكفيلة بترقية وتعليم اللغة العربية لدى أفراد الجالية الوطنية بالخارج.

كما تم التطرق إلى تعليم أبناء الجالية، خاصة فئة الأطفال والشباب، بما يتماشى مع تعليمات السلطات العليا للبلاد القاضية بضرورة تعزيز الروابط التي تجمعهم بوطنهم الأم.

وخلال اللقاء، تم بحث تجسيد عدد من الأنشطة والمشاريع المشتركة لفائدة أبناء الجالية. لا سيما من خلال إشراك البعثات الدبلوماسية والقنصلية والمؤسسات الثقافية والتربوية الجزائرية بالخارج.