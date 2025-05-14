شايب يستقبل رئيس المجموعة البرلمانية للصداقة “الجزائر-إيران”

استقبل كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، سفيان شايب، اليوم الأربعاء، حسن قشقاوي، رئيس المجموعة البرلمانية للصداقة “الجزائر-إيران”، بمجلس الشورى الإسلامي الإيراني.

وجاء هذا في إطار زيارة عمل يقوم بها، حسن قشقاوي، إلى الجزائر بدعوة من نظيره رئيس المجموعة البرلمانية للصداقة الجزائرية-الإيرانية في المجلس الشعبي الوطني.

وخلال اللقاء، تم استعراض واقع علاقات الأخوّة والتعاون التي تجمع بين البلدين وسبُل تعزيزها، بما فيها مجال الدبلوماسية البرلمانية.

وبهذه المناسبة، ثمّن الجانبان الحركية الإيجابية التي تشهدها العلاقات الثنائية. تجسيدا للإرادة المشتركة التي تحذو قيادتي البلدين.

وقد شكّل اللقاء كذلك فرصة للتباحث وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.