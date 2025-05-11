شايب يستقبل سفيرة مملكة الأراضي المنخفضة بالجزائر

استقبل كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، سفيان شايب، اليوم بمقر الوزارة، سفيرة مملكة الأراضي المنخفضة بالجزائر، إليزابيت آن لويما.

وحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية، أدت سفيرة مملكة الأراضي المنخفضة بالجزائر، زيارة مجاملة، لكاتب الدولة.

وشكل اللقاء فرصة لاستعراض واقع علاقات الصداقة والتعاون الجزائرية-الهولندية. وللتباحث حول سبل تعزيزها في الميادين ذات الصلة بشؤون الجالية الوطنية المقيمة بهذا البلد.