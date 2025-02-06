شايب يستقبل سفيري الصين وسلوفينيا

استقبل كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، سفيان شايب، اليوم الخميس، السفراء المعتمدين بالجزائر.

وحسب بيان الوزارة، استقبل شايب كلاً من سفير جمهورية الصين الشعبية، غوانغلي دونج، وسفير جمهورية سلوفينيا، أورشكا مينديك.

وجاءت هذه اللقاءات في إطار زيارات مجاملة، تم خلالها تباحث سبل تعزيز التنسيق والتعاون الثنائي بمختلف المحاور ذات البعد الإنساني للعلاقات القنصلية. خدمةً لمصالح وأوضاع جاليتنا الوطنية المقيمة بكل من الصين وسلوفينيا.