شايب يستقبل سفير إسبانيا بالجزائر

استقبل كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، سفيان شايب، اليوم الثلاثاء، سفيرَ مملكة إسبانيا بالجزائر، راميرو فرنانديز باشيير.

وحسب بيان للوزارة، شكل اللقاء فرصة للتباحث حول سبل تعزيز التعاون الثنائي، لا سيما في المجال القنصلي، بما يستجيب للطلبات المستجدة وتطلعات جاليتنا المقيمة بإسبانيا.

كما تم التأكيد - خلال هذا اللقاء – على أهمية مواصلة التنسيق والتعاون من أجل توطيد العلاقات القنصلية وتحسين جودة الخدمات المقدمة وتبسيط الإجراءات الإدارية، بما يعكس مستوى العلاقات بين البلدين.