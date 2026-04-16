شايب يستقبل عميد جامع باريس الكبير

استقبل كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، سفيان شايب، اليوم الخميس، بمقر وزارة الشؤون الخارجية، عميد جامع باريس الكبير، شمس الدين حفيز، الذي أدى له زيارة مجاملة.

وشكّل هذا اللقاء فرصة للتطرق لجهود الدولة. وحرصها الدائم على تعزيز الروابط الروحية والثقافية التي تجمع الجالية الوطنية المقيمة بالخارج بوطنها الأم.

كما سمح بتناول الدور الذي يضطلع به جامع باريس الكبير باعتباره صرحاً دينياً وثقافياً بارزاً. يساهم في ترقية تعاليم الدين الإسلامي السمحة القائمة على الاعتدال والوسطية ويعمل على نشر قيم التسامح والتعايش والحوار بين الثقافات.