شايب يستقبل مشاركين في البرنامج التكريمي المخصص للطلبة المتفوقين من الجالية الوطنية

استقبل صبيحة اليوم، كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، سفيان شايب مجموعة من الطلبة المشاركين في الطبعة الأولى من البرنامج التكريمي المخصص للطلبة المتفوقين من أبناء الجالية الوطنية المقيمة بالخارج.

وحسب بيان لوزارة الخارجية، يأتي تنظيم هذا البرنامج الوطني، تزامنا مع الاحتفال بالذكرى الرابعة والستين (64). لعيد الاستقلال والشباب، في إطار تشجيع الفواعل الطلابية من أبناء الجالية على مواصلة التميز. في مسارهم الدراسي والجامعي.

حيث يتضمن البرنامج، الممتد من 3 إلى 9 جويلية 2026، سلسلة من الأنشطة والزيارات الميدانية والثقافية والعلمية. بالتنسيق والتعاون مع عدد من القطاعات الوزارية والمؤسسات والهيئات الوطنية.

وأشار المصدر نفسه،أن هذه المبادرة، الأولى من نوعها، تندرج ضمن الجهود التي تبذلها الدولة. لتعزيز ارتباط أبناء الجالية الوطنية بالخارج بوطنهم الأم، من خلال تثمين وتكريم الطلبة الجزائريين. الذين حققوا مسارات أكاديمية وعلمية متميزة في بلدان إقامتهم. وتمكينهم من اكتشاف ما تزخر به الجزائر من مقومات تاريخية وحضارية وثقافية، فضلا عن التعرف على مؤهلاتها الأكاديمية والتنموية والسياحية.

وبالمناسبة، أشاد كاتب الدولة بالمستوى العلمي المتميز للمشاركين. مؤكدا أن هذه المبادرة تجسد العناية الخاصة التي توليها السلطات العليا في البلاد. للكفاءات الوطنية المقيمة بالخارج، وحرصها على توطيد صلتها بالوطن الأم وتشجيعها على الإسهام في مسار التنمية الوطنية.

كما أثنى على مستوى التعاون والتنسيق الوثيق بين مختلف القطاعات الوزارية. والذي أسهم في إنجاح وتجسيد هذا البرنامج في طبعته الأولى.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور