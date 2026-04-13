شايب يستقبل مفوض الاتحاد الإفريقي للشؤون السياسية والسلم والأمن

استقبل كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، سفيان شايب، بمقر وزارة الشؤون الخارجية، مفوض الاتحاد الإفريقي للشؤون السياسية والسلم والأمن، بانكولي أديوي، وذلك بحضور الأمين العام للوزارة، لوناس مقرمان.

سمح هذا اللقاء بتناول تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في القارة واستعراض جوانب التعاون الوثيق الذي يربط الجزائر بمفوضية الاتحاد الافريقي، في إطار تعزيز أداء آليات العمل الإفريقي في مجال السلم والأمن.

وفي هذا الإطار، تم التأكيد على الدور المحوري الذي تضطلع به الجزائر على المستويين الإقليمي والقاري في تعزيز العمل الإفريقي المشترك. قصد مجابهة التحديات الأمنية وبلورة حلول إفريقية للمشاكل الإفريقية.