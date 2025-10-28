شايب يستقبل نائب رئيس الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي (CIDCA)

استقبل كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، مكلف بالجالية الوطنية بالخارج، سفيان شايب، اليوم الثلاثاء، نائب رئيس الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي (CIDCA)، ليو جونفنغ.

وجاء هذا الاستقبال في إطار زيارة عمل التي يقوم بها ليو جونفنغ إلى الجزائر، خلال الفترة الممتدة من 27 إلى 29 أكتوبر 2025.

وحسب بيانٍ للوزارة، شكّل اللقاء شكل فرصة للتباحث وتبادل الرؤى حول السُّبل الكفيلة بتعزيز التعاون الثنائي في شقه الإنمائي والتقني. لا سيما من خلال تثمين الشراكة الجزائرية الصينية في المجالات التي تحظى بالاهتمام المشترك.

وبالمناسبة، وقع الجانبان على اتفاق تعاون في المجال الإنمائي، والذي سيتم بموجبه تجسيد جملة من المشاريع ذات الأولوية. والتي من شأنها أن تسهم في تدعيم الاقتصاد الوطني وفتح آفاق واعدة للتنمية ببلادنا.