شايب يستقبل نائب وزير الشؤون الخارجية الإندونيسي

استقبل كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، سفيان شايب، نائبَ وزير الشؤون الخارجية لجمهورية إندونيسيا، محمد أنيس ماتا.

وحسب بيان للوزارة، جاء هذا اللقاء في إطار زيارة العمل التي يجريها إلى الجزائر.

اللقاء سمح بالتأكيد على الاهتمام المتبادل بتطوير العلاقات الثنائية والحرص على الارتقاء بالتعاون المشترك في شتى المجالات. بما يحقق المنفعة المتبادلة ويعزز العلاقات التاريخية للصداقة والتضامن بين البلدين الشقيقين.

وتضمّن اللقاء تبادل الرؤى حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما فيها القضية الفلسطينية.

كما تم التشاور حول المواضيع التي تهم الطرفين على مستوى المنظمات الدولية والإقليمية. على غرار منظمة ”آسيان”. خصوصا بعد انضمام الجزائر الى معاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا.