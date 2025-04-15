شايب يستقبل وفدا برلمانيا روسيا

أجرى كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، سفيان شايب اليوم مباحثات نائب رئيس لجنة الدفاع والأمن بمجلس الاتحاد الروسي يوري فالييف، ورئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الجزائرية - الروسية.

وتم استعرض الجانبان واقع وآفاق العلاقات الإستراتيجية بين الجزائر وروسيا، تجسيدا للتوجيهات السامية لقائدي البلدين الصديقين، الرئيس تبون، وفلاديمير بوتين.

كما تم التطرق إلى سبل وأطر مواصلة تطوير وتعزيز التعاون بين الطرفين في شتى المجالات.

وخلال اللقاء تناول الطرفان عديد الملفات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة ما تعلق بمستجدات القضية الفلسطينية وتطورات الأوضاع في منطقة الساحل الصحراوي ومسألة الصحراء الغربية.