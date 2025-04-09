شايب يستقبل وفدا عن المجمع الاعلامي “سي أن أن انترناشيونال”

استقبل كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، سفيان شايب، مساء أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة. وفدا عن المجمع الاعلامي “سي أن أن انترناشيونال”.

حيث شكل اللقاء سانحة لاستعراض الفرص الاستثمارية التي يتيحها قطاع الإعلام بالجزائر.

وحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية. أن الوفد ضم نائب رئيس مجمع “سي أن أن انترناشيونال” المكلف بالمبيعات والشراكات الاستراتيجية, واكونومو قسطنطينيس, والمكلف بالشراكات الاستراتيجية. لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بذات المجمع, وليد شماق.

وحسب البيان, فقد شكل هذا اللقاء “فرصة استعرض خلالها كاتب الدولة الفرص الاستثمارية التي يتيحها قطاع الإعلام ببلادنا. لا سيما في ظل مواكبة الإصلاحات التي بادر بها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بهذا الخصوص”.

كما سمح اللقاء -يضيف المصدر- بالتطرق إلى السبل الكفيلة بتعزيز آفاق التعاون بين المجمع ومختلف المؤسسات الإعلامية الجزائرية, خاصة في مجال التكوين.