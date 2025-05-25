شايب يستمع لانشغالات وتطلعات الجالية الجزائرية المقيمة بالإكوادور

إلتقى كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، سفيان شايب، اليوم الأحد 25 ماي 2025 مع أفراد من جاليتنا المقيمين بالإكوادور.

ويأتي هذا بمناسبة الزيارة التي قادته إلى كيتو بجمهورية الإكوادور للمشاركة بصفته ممثلا لرئيس الجمهورية في مراسم تنصيب الرئيس الإكوادوري المنتخب التي جرت يومي 23 و 24 ماي الجاري.

وحسب بيان الوزارة، فإن هذا اللقاء يندرج في إطار الحرص على التواصل المستمر مع أفراد الجالية والتفاعل معهم ومتابعة أحوالهم أينما تواجدوا.

ومكن هذا اللقاء الذي جرى في جو أخوي وودي ولقي استحسان الجمع الحاضر من الإطلاع على أوضاع جاليتنا المتواجدة بالإكوادور والإصغاء لانشغالاتهم وتطلعاتهم.

وأكد سفيان شايب على أن وزارة الشؤون الخارجية تضع في صلب أولوياتها التواصل المستمر مع الجالية والتعامل مع احتياجاتها، عملا بتعليمات السلطات العليا للبلاد، مبرزا في ذات السياق الجهود المبذولة من طرف الدولة لدعم مواطنينا بديار المجهر وربطهم بوطنهم الأم وتعزيز دورهم التنموي.