شايب يشارك في إفطار رمضاني للطلبة الجزائريين بباريس

شارك كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، سفيان شايب، اليوم، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، في الإفطار الرمضاني المخصّص للطلبة من أبناء جاليتنا الوطنية.

وحسب بيان للوزارة، نُظِّم هذا الإفطار من طرف ممثليات القنصلية في باريس وضواحيها، والمخصّص للطلبة من أبناء جاليتنا الوطنية المقيمين في المقاطعات القنصلية الخمسة بالمنطقة.

وبالمناسبة، أكد شايب، أن تنظيم هذا النشاط يندرج ضمن سلسلة من المبادرات الموجهة لفائدة مختلف فئات جاليتنا الوطنية خلال شهر رمضان المبارك.

وجدّد شايب، حرص الوزارة ومصالحها الخارجية على تكثيف قنوات التواصل مع مواطنينا المقيمين بالخارج ومرافقتهم خلال مختلف المناسبات الوطنية والدينية.

كما أكد شايب، أن مثل هذه النشاطات يعزز قيم الانتماء ويكرس تمسك أبناء الجالية بهويتهم الوطنية وتقاليدهم الأصيلة.

وجرت هذه الفعالية في أجواء تعكس روح الترابط والتضامن والانتماء الوطني، وفرصة للتأكيد على العناية التي توليها الدولة لمواطنيها المقيمين بديار المهجر. وحرصها الدائم على مرافقتهم ورعايتهم، لا سيما الفئات الطلابية التي تحظى بمكانة خاصة ضمن أولويات برنامج عمل وزارة الشؤون الخارجية،

وتندرج هذه المبادرة في إطار تجسيد تعليمات السلطات العليا للبلاد الرامية إلى حماية الجالية الوطنية بالخارج وتعزيز مساهمتها في مختلف المشاريع التنموية للوطن.