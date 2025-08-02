شايب يشارك في اختتام الطبعة الـ7 للجامعة الصيفية بعين تموشنت

شارك كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، سفيان شايب، صبيحة هذا اليوم، في مراسم حفل اختتام الطبعة السابعة للجامعة الصيفية المنظمة بجامعة عين تموشنت “الشهيد بلحاج بوشعيب”.

وفي كلمة له بالمناسبة، أشاد كاتب الدولة بهذه المبادرة القيمة التي تحملها وتشارك فيها نخبة من كفاءاتنا الوطنية المقيمة في مناطق مختلفة من العالم.

مثمنا القيمة المضافة لهذا النشاط العلمي الذي بتنظيم طبعته السابعة يدل على الإرادة الدائمة التي تحذو هذه الفئة من جاليتنا. في توطيد أواصر التواصل مع وطنها الأم من خلال تسخير رصيدها العلمي وخبراتها المتميزة والمشهود لها دوليا.

وفي هذا الإطار، أكد كاتب الدولة أن هذا الالتزام المتجدد الذي ما فتئت تظهره جاليتنا من مختلف مواقعها. يقابله الإرادة القوية للسلطات العليا للبلاد وحرصها على مرافقة وتشجيع انخراط الكفاءات الوطنية بالخارج في التنمية الوطنية. في إطار رؤية استراتيجية شاملة قوامها رعاية جاليتنا وتعزيز ترابطها مع بلدها.