شايب يشارك في اختتام المنتدى الدولي الـ11 لتحالف الحضارات بالرياض

شارك كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، سفيان شايب، في مراسم اختتام أشغال المنتدى الدّولي الحادي عشر لتحالف الحضارات التابع لمنظّمة الأمم المتّحدة. المنعقد بالرياض (المملكة العربية السعودية)، يومي 14 و15 ديسمبر الجاري.

وقد توِّج هذا المنتدى باعتماد بيان ختامي توافقي، جددت من خلاله الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة دعمها لتحالف الأمم المتحدة للحضارات. ولجهوده في تجسيد أولوياتها الخمسة المتعلقة بالشباب والتعليم والإعلام والهجرة والمرأة كوسيطات سلام.

كما أكدت الدول الأعضاء، من خلال هذا البيان، على الدور البناء لتحالف الحضارات في تعزيز الجهود الدولية للوقاية من النزاعات وقيم الوساطة والمصالحة عن طريق الحوار بين الثقافات والأديان. فضلاً عن مكافحة كراهية الأجانب والتعصب والتمييز على أساس الدين أو المعتقد. مشددين على ضرورة إعادة تنشيط النظام متعدد الأطراف واحياء صوت المنظمات الدينية في تعزيز ثقافة السلام.