شايب يشارك في لقاء مع أفراد الجالية الوطنية بالخارج

شارك كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، سفيان شايب، بمعية وزير الشباب، مصطفى حيداوي، في اللقاء الافتراضي المنظم لفائدة الجالية الوطنية بالخارج بالتنسيق مع سفارة الجزائر بموسكو.

وجاء هذا اللقاء، في إطار سلسلة من النشاطات المنظمة من طرف المجلس الأعلى للشباب لفائدة هذه الفئة من جاليتنا. بالتعاون والتنسيق مع ممثلياتنا الدبلوماسية والقنصلية بالخارج.

وأشاد كاتب الدولة بالقيمة المضافة لهذا النوع من النشاطات التي تهدف إلى تعزيز الترابط مع شباب الجالية في إطار مقاربة تشاركية حول المسائل ذات الأهمية.

كما شدد كاتب الدولة على الأولوية التي توليها وزارة الشؤون الخارجية لهذا الملف الهام.

مشيرا إلى العناية المولاة للتفاعل بشكل متواصل مع شباب جاليتنا بديار المهجر. ولاتخاذ الإجراءات والمبادرات التي تستهدف تعزيز ترابطهم بالوطن الام. والاستفادة من خبراتهم المتنوعة لدعم جهود التنمية الوطنية.

وقد أكد كاتب الدولة أن وزارة الشؤون الخارجية لن تدخر جهدا فيما يخصها لدراسة كافة المقترحات التي سيتم طرحها بمناسبة هذا الاجتماع. والذي ستليه لقاءات أخرى ومماثلة مع شباب جاليتنا مستقبلا.