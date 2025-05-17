شايب يشارك في ندوة جمعية الطلبة الجزائريين بجامعة “ماكغيل” الكندية

شارك كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، سفيان شايب، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، في الندوة التي نظمتها جمعية الطلبة الجزائريين بجامعة “ماكغيل” الكندية.

وتم تنظيم هذه الندوة، حسب بيان لوزارة الخارجية، بالتعاون مع القنصلية العامة للجزائر بمونتريال.

وتناولت الندوة، موضوع الامتياز الجزائري كموروث تتناقله الأجيال. بحضور نخبة من كفاءاتنا العلمية البارزة المقيمة بكندا والمعترف بها على الصعيد العالمي.

وفي مداخلته بهذه المناسبة، نوه كاتب الدولة بالدور الريادي الذي تلعبه نخبنا وكفاءاتنا المقيمة بالمهجر في مختلف الميادين والتخصصات العلمية الدقيقة والتقنية المتقدمة.

مشيدا في هذا الصدد بتشبثها بهويتها الجزائرية وارتباطها الوثيق بوطنها الأم. لاسيما وأن عدد معتبر من هذه النخب تدرجت وتخرجت من المدارس والمعاهد الوطنية. لتساهم بعطاءها العلمي في التراكم المعرفي في مختلف ربوع العالم.

وشدد كاتب الدولة على الإرادة السياسية القوية التي تحذو السلطات العليا للبلاد لإشراك هذه الكفاءات في مسار التجديد والتنمية الوطنية.

منوها بمختلف الإجراءات المشجعة الجاري العمل عليها كمشروع إطلاق بوابة رقمية تعنى بهذه الفئة.

حيث ستشكل حلقة وصل مباشرة تربط بين الكفاءات الوطنية. وتسهل التواصل فيما بينها داخل وخارج أرض الوطن وذلك بالتفاعل مع مختلف القطاعات المعنية.