شايب يشرع في زيارة إلى تركيا ويدعو إلى تعزيز فعالية العمل القنصلي

شرع كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، سفيان شايب، في زيارة عمل إلى جمهورية تركيا.

واستهلّ شايب زيارته إلى تركيا بالتنقل إلى القنصلية العامة للجزائر بإسطنبول. حيث اطلع على سير مختلف المصالح القنصلية ووقف ميدانياً على ظروف استقبال المواطنين. ومستوى الخدمات الإدارية المقدمة لهم. والتي تحظى باستحسان أفراد الجالية الوطنية. بالنظر إلى الجهود المبذولة من طرف الطاقم القنصلي لضمان التكفل الأمثل بانشغالاتهم.

كما شكلت هذه المحطة فرصة أسدى خلالها كاتب الدولة توجيهات ترمي إلى تعزيز فعالية العمل القنصلي. ومواصلة الارتقاء بجودة الخدمة. لاسيما عبر تبسيط الإجراءات وتوفير أفضل ظروف الاستقبال والتكفل لفائدة المواطنين والمراجعين.

