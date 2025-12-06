شايب يشرف على لقاء حول انخراط الجالية في دعم الاقتصاد الوطني

أشرف كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، سفيان شايب اليوم عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد على لقاء حول “انخراط أبناء الجالية في جهود تعزيز النهوض بالاقتصاد الوطني”.

اللقاء نظمته قنصلية الجزائر بنيس وبحضور نخبة من رواد الاعمال وحاملي المشاريع والمتعاملين الاقتصاديين من أفراد جاليتنا المقيمة بهذه المقاطعة القنصلية.

كما يندرج هذا اللقاء في إطار سلسلة النشاطات المنظمة صوب هذه الفئة من جاليتنا بالمهجر قصد تمكينها من التعرف على مختلف المبادرات المطروحة لفائدتها.

وأيضا المبادرات التي كانت موضوع شروحات مستفيضة قدمها المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش.

وبالمناسبة جدد شايب التأكيد على الأهمية البالغة التي توليها السلطات العليا للبلاد لتشجيع انخراط الجالية الوطنية بالخارج في الورشات الاقتصادية المفتوحة في وطنها الأم وضمان تمكنيها من دورها التنموي وتعزيز قيمته المضافة.

وأوضح شايب في هذا السياق أن مصالحه تسهر بالتعاون والتنسيق مع مختلف قطاعات الدولة على مرافقة هذه الهبة المتصاعدة بما فيها عبر التكفل الأمثل بانشغالات مواطنينا بديار المهجر.

وتعزيز مساهماتهم في مختلف المناحي التنموية لبلدهم، بفضل جملة التدابير التحفيزية المطروحة لفائدة حملة الأفكار والمشاريع في مختلف القطاعات الاقتصادية.