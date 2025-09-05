شايب يشيد بنجاح تظاهرة “يوم الجاليات الافريقية”

شارك اليوم كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، سفيان شايب، في تظاهرة”يوم الجاليات الإفريقية”، المندرجة ضمن برنامج الدورة الرابعة لمعرض التجارة البينية الإفريقية (IATF) ، والتى أشرف على افتتاحها السيد الوزير الأول بالنيابة.

وأشاد كاتب الدولة، في الكلمة التي ألقاها في ختام هذه التظاهرة، بالتنظيم المحكم والسير الحسن لفعاليات هذا اليوم وما تميز به من نقاشات مثمرة ومداخلات بناءة. أسهمت في إبراز أهمية هذا النشاط وجعله حدثا استثنائيا بكل المقاييس. لاسيما من حيث التمثيل رفيع المستوى. فضلا عن المشاركة القوية للجاليات الإفريقية الذين قدموا من مختلف أرجاء العالم. ناهيك عن الحضور المتميز لجاليتنا الوطنية بالخارج ممثلة بأكثر من 250 مشارك في هذه التظاهرة القارية.

كما أكَد شايب أن هذا النجاح المحقق ليوم الجاليات الافريقية يترجم على الصعيد القاري العناية الفائقة التي يوليها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لموضوع الجالية. وهو ما تؤكّده المشاركة الواسعة لأبناء جاليتنا بالخارج.

وقال شايب، إنّ نجاح تنظيم هذا اليوم يعكس بوضوح المكانة المرموقة التي تتبوؤها الجالية الوطنية ضمن سياسات الدولة الجزائرية. تحت القيادة الرشيدة لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبٌون.

كما يمثل أيضا ترجمة على الصعيد القاري للعناية الفائقة التي يوليها رئيس الجمهورية لموضوع الجالية. وهو ما تؤكّده المشاركة الواسعة لأبناء جاليتنا بالخارج، والذين بودي أن أعبر لهم عن خالص تحياتي الصادقة.

كما أكد أنّ الجزائر ستظلّ وفيّة لالتزاماتها القارية فيما يتعلّق بدفع أجندة الاتحاد الإفريقي المتعلّقة بالجاليات.

وفي ختام كلمته، جدد شايب شكره للجميع على مساهمتكم القيّمة في إنجاح هذا اليوم. متمنّياً لكم إقامة طيبة فوق هذه الأرض المعطاءة “الجزائر”.