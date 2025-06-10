شايب يعقد اجتماعا تنسيقيا مع رؤساء المراكز القنصلية بأوروبا وأمريكا

عقد كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، سفيان شايب، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، اجتماعا تنسيقيا وتوجيهيا، مع رؤساء المراكز القنصلية بالقارتين الأوروبية والأمريكية.

وجاء هذا الاجتماع التنسيقي في إطار مواصلة سلسلة اللقاءات الدورية مع رؤساء المراكز القنصلية بالخارج.

وخصص اللقاء للوقوف على مدى تقدم التحضيرات الجارية لضمان إنجاح عودة أبناء الجالية الى أرض الوطن في أحسن الظروف، بمناسبة موسم الاصطياف الحالي.

وسمح هذا الاجتماع بالاطلاع على الصدى الإيجابي للتدابير التي أقرتها السلطات العليا للبلاد لفائدة مواطنينا بديار المهجر. لا سيما ما تعلق منها بتسهيلات إجراءات الولوج إلى التراب الوطني.

وأكد بيان الوزارة أن اللقاء شكل فرصة لمتابعة الجهود المبذولة من طرف شبكتنا القنصلية في إطار تجسيد خطة عمل الوزارة المتعلقة بتحديث المنظومة القنصلية وعصرنتها.

بالإضافة إلى تقديم خدمات ميسرة تواكب احتياجات جاليتنا المقيمة بالخارج وتضمن معاملات إدارية ذات جودة عالية.

وخلال اللقاء تم إسداء جملة من التعليمات والتوجيهات قصد مواصلة تحسين جودة الخدمات القنصلية المقدمة. بالاضافة إلى الحرص على التواصل المستمر مع أفراد جاليتنا وتعزيز روابطهم مع الوطن الأم