شايب يعقد اجتماعا مع رؤساء المراكز القنصلية بفرنسا

عقد كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، سفيان شايب، اليوم الإثنين، اجتماعاً تنسيقياً وتوجيهياً، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بُعد، مع رؤساء مراكزنا القنصلية بفرنسا.

وحسب بيان لوزارة الخارجية، يندرج هذا الاجتماع في سياق متابعة تنفيذ مخرجات الندوة القنصلية المنعقدة خلال شهر فيفري المنصرم وتحسبا لموسم الاصطياف المقبل.

وسمح هذا الاجتماع بالوقوف على مدى تقدم التحضيرات الجارية لضمان عودة أفراد الجالية الوطنية المقيمة بالخارج إلى أرض الوطن، بمناسبة موسم الاصطياف، في أحسن الظروف.

كما تم التطرق إلى مختلف الجهود المبذولة من قبل شبكتنا القنصلية في سبيل تجسيد خطة عمل الوزارة الرامية إلى تحديث المنظومة القنصلية وعصرنتها. وتقديم خدمات عمومية ميسّرة تستجيب لتطلعات جاليتنا بالخارج، وتضمن جودة وفعالية المعاملات الإدارية.

وأسدى كاتب الدولة جملة من التعليمات والتوجيهات، الرامية إلى مواصلة تحسين جودة الخدمات القنصلية المقدمة. مع التأكيد على ضرورة تكثيف التواصل مع أفراد الجالية الوطنية. وتعزيز روابطهم بالوطن الأم.