شايب يعقد لقاء عن بعد مع أفراد الجالية بسانت بطرسبرغ الروسية

أشرف كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، سفيان شايب، على لقاء تفاعلي عبر تقنية التحاضر عن بعد مع عدد من أفراد الجالية الجزائرية المقيمين بمدينة سانت بطرسبرغ بفيدرالية روسيا. وذلك بحضور سفير الجزائر بموسكو.

ويتزامن هذا اللقاء مع سلسلة المداومات القنصلية المتنقلة التي تنظمها سفارة الجزائر بموسكو لفائدة أفراد الجالية بعدد من المدن الروسية. لاسيما تلك التي تعرف تواجدا معتبرا للمواطنين الجزائريين.

وأكد شايب، أن تنظيم مثل هذه اللقاءات الدورية يعكس حرص الدولة الجزائرية على تعزيز قنوات التواصل الدائم مع جاليتها بالخارج والإصغاء لانشغالاتها والاستجابة لتطلعاتها، أينما تواجدت. كما أبرز أن هذه الجهود تندرج ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تقريب الإدارة من المواطن وتحسين نوعية الخدمات القنصلية. تجسيدا لتعليمات السلطات العليا للبلاد، والتي تولي عناية خاصة للجالية الوطنية بالخارج.

كما جدد التزام وزارة الشؤون الخارجية بمواصلة العمل على عصرنة الخدمات القنصلية وتسهيل الإجراءات الإدارية. بما يخفف من أعباء التنقل ويضمن التكفل الأمثل بانشغالات مواطنينا.

وفي السياق ذاته، نوه كاتب الدولة بالدور الهام الذي تضطلع به الكفاءات والطلبة الجزائريون المقيمون بالخارج. داعياً إياهم إلى تعزيز انخراطهم في الأطر التنظيمية والجمعوية، بما يسهم في تقوية روابطهم بالوطن الأم ومشاركتهم في مسار التنمية الوطنية.

