شايب يعلن عن إطلاق تنسيقية المدارس الجزائرية بالمملكة المتحدة

عقد كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، سفيان شايب، لقاءً موسعاً مع أفراد الجالية الوطنية المقيمة بالمملكة المتحدة، وذلك بحضور كل من سفير الجزائر والقنصل العام، وهذا استكمالاً لبرنامج زيارة العمل التي يقوم بها إلى المملكة المتحدة.

وأكد كاتب الدولة في مستهل كلمته، أن هذا اللقاء يندرج في إطار العناية السامية التي توليها السلطات العليا للبلاد. للجالية الوطنية بالخارج، وحرصها على ترسيخ التواصل المباشر والدائم معهم والإصغاء لانشغالاتهم وتطلعاتهم.وتعزيز مساهمتهم في مختلف المسارات التنموية الوطنية.

وبالمناسبة استعرض شايب، مختلف المبادرات والإجراءات التي باشرتها وزارة الشؤون الخارجية لفائدة مواطنينا. المقيمين بالخارج، لاسيما في مجال عصرنة المرفق القنصلي ورقمنة خدماته. وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتعزيز آليات التواصل والتكفل بانشغالات الجالية. فضلاً عن البرامج الرامية إلى توطيد الروابط التي تجمع أفراد الجالية بوطنهم الأم. وصون مقومات الهوية الوطنية وترسيخها لدى الأجيال الصاعدة.

وفي هذا السياق، أعلن كاتب الدولة عن إطلاق تنسيقية المدارس الجزائرية بالمملكة المتحدة.باعتبارها مبادرة نوعية وإطاراً جامعاً يهدف إلى تنسيق الجهود المبذولة في مجال تعليم اللغة العربية. وتعزيز المرجعيات الوطنية والثقافية لدى أبناء الجالية، بما يُسهم في توثيق صلتهم بوطنهم الأم ومقوماته الحضارية.

كما شكل اللقاء فضاءً للحوار المفتوح والبنّاء، استمع خلاله كاتب الدولة إلى انشغالات أفراد الجالية. واقتراحاتهم واستفساراتهم بشأن مختلف القضايا التي تهمهم. مؤكدا التزام الدولة بمواصلة تحسين ظروف التكفل بمواطنيها بالخارج وتعزيز مشاركتهم في الحياة الوطنية.

وفي هذا الإطار، أبرز كاتب الدولة الأهمية التي توليها الدولة الجزائرية لتعزيز تمثيل الجالية الوطنية. في البناء المؤسسي وتوسيع فضاءات مساهمتها في الحياة العامة. داعيا أفراد الجالية إلى مواصلة انخراطهم الإيجابي في الشأن الوطني ، بما يعكس تمسكهم بوطنهم الأم وإسهامهم في مسيرته التنموية.

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