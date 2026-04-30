شايب يقف على جاهزية ميناء أليكانتي استعدادًا لتوافد الجالية

قام كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، سفيان شايب، بزيارة ميدانية إلى ميناء أليكانتي، وذلك استكمالًا لبرنامج زيارة العمل التي يقوم بها إلى مملكة إسبانيا.

وتندرج هذه الزيارة في إطار التحضيرات الجارية لدخول موسم الاصطياف الذي سيشهد توافدًا مكثفًا لأفراد الجالية الوطنية المقيمة بإسبانيا وكذا الوافدين من دول أخرى. إذ تم الوقوف ميدانيًا على مستوى جاهزية هذه المحطة البحرية والإجراءات التنظيمية المعتمدة لتحسين ظروف الاستقبال والتنقل من وإلى أرض الوطن.

كما أتاحت هذه المناسبة الوقوف على مستوى التنسيق القائم بين مختلف المتدخلين، بما يسهم في الرفع من جودة الخدمات المقدمة للمسافرين وتعزيز نجاعة العمليات المرتبطة بحركة النقل البحري.

وفي ختام الزيارة، قام كاتب الدولة بالتوقيع على السجل الذهبي للميناء، منوهًا بالدور الذي يضطلع به في دعم المبادلات الاقتصادية وتعزيز جسور التواصل الإنساني بين الضفتين الجزائرية والإسبانية من البحر الأبيض المتوسط.