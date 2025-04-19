شايب يلتقي عددا من رجال الأعمال والمستثمرين وأفراد الجالية الجزائرية

التقى كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، سفيان شايب، بعدد من رجال الأعمال والمستثمرين وأفراد الجالية الجزائرية المقيمة بكل من بلجيكا ولوكسمبورغ.

حيث خُصّص اللقاء لطرح انشغالات المستثمرين دعم المبادرات الاقتصادية والثقافية والعلمية وتعزيز الروابط بين الجزائر وأبنائها في الخارج.

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