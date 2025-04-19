شايب يلتقي مع أفراد الجالية الجزائرية ببلجيكا ولوكسمبورغ

إلتقى مساء اليوم، كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، سفيان شايب، مع أفراد جاليتنا المقيمة ببلجيكا ولوكسمبورغ.

وحسب بيان الوزارو اللقاء جاء في إطار الزيارة التي يؤديها إلى مملكة بلجيكا، حيث تطرق إلى أهم انشغالات واستفسارات الجالية ببلجيكا.

وبالمناسبة أكد شايب على حرص السلطات العليا للبلاد على التواصل المستمر والمكثف مع الجالية.

كما استعرض كاتب الدولة الجهود المبذولة قصد دعم هذه الفئة المهمة من المواطنين ورعاية مصالحها بالاضافة إلى تقديم أفضل الخدمات القنصلية لها.

وفي السياق ذاته نوه شايب بدور الجالية في تعزيز أواصر الصداقة بين الجزائر وبلجيكا ولوكسمبورغ.

هذا جدد شايب فخره وغبطته بمدى إرتباط بنات وأبناء الجالية وتمسكهم بالوطن الأم، مؤكدا أن الممثليات الدبلوماسية والقنصلية لن تدخر جهدا في سبيل تعزيز وتقوية هذه الروابط.