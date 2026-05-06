شايب يلتقي نخبة من الكفاءات الجزائرية بسان فرانسيسكو

عقد كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، سفيان شايب لقاء مع نخبة من الكفاءات الجزائرية البارزة والمتميزة ضمن الدائرة القنصلية لسان فرانسيسكو. في إطار زيارة العمل التي يقوم بها إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وذلك بمشاركة، عبر تقنية التحاضر عن بعد من الجزائر، لوزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، نور الدين واضح. وقد شكل هذا اللقاء مناسبة لتبادل وجهات النظر حول سبل تعزيز مساهمة هذه الكفاءات في دعم مسار التنمية الوطنية.

وأكد كاتب الدولة، أن الجزائر تولي أهمية بالغة لتعبئة كفاءاتها المقيمة بالخارج، باعتبارها رصيدا إستراتيجيا وخزانا نوعيا للمعرفة والخبرة. مشددا على أن مساهمتها تمتد إلى نقل الخبرات، وبناء الشراكات. والمشاركة الفاعلة في المشاريع الوطنية، لاسيما في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والابتكار. مبرزا في ذات الصدد الجهود المبذولة لهيكلة شبكات الكفاءات الجزائرية بالخارج وتعزيز آليات التواصل معها.

من جانبه، قدم نور الدين واضح عرضا حول منظومة المؤسسات الناشئة وبيئة الابتكار في الجزائر، مستعرضا مختلف الإصلاحات والتسهيلات التي أقرتها الدولة لتشجيع الاستثمار في هذا المجال. لاسيما لفائدة أفراد الجالية الوطنية المقيمة بالخارج، بما يعزز مساهمتهم في تطوير الاقتصاد الوطني القائم على المعرفة والتكنولوجيا.

وقد تميز اللقاء بنقاشات ثرية وبنّاءة، عكست الإهتمام المتزايد الذي تبديه كفاءاتنا الوطنية بالخارج بالمساهمة في مختلف مسارات التنمية التي تشهدها الجزائر. وكذا استعدادها لتوظيف خبراتها وتجاربها بما يخدم جهود التحديث الاقتصادي والتكنولوجي ويعزز إشعاع الجزائر على الصعيد الدولي.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور