شايب يُؤكد الأهمية التي توليها الدولة لتعزيز الروابط مع جاليتها

شارك كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، سفيان شايب، اليوم، في جلسة رفيعة المستوى، على هامش أشغال المنتدى الدولي لاستعراض الهجرة المنعقد بنيويورك.

وحسب بيان لوزارة الخارجية، خُصصت الجلسة، لموضوع: “التحالف العالمي لسياسات الجاليات: النتائج، الإجراءات والاستدامة”، المنظمة من قبل جيورجيا والمنظمة الدولية للهجرة.

وأكد شايب على الأهمية والعناية الخاصة التي توليها الدولة لتعزيز الروابط مع جاليتها، انطلاقًا من عمق تاريخي وسياسي متجذر.

واستعرض في هذا السياق مقاربة بلادنا تجاه جاليتها الوطنية بالخارج. القائمة على اعتبارها امتدادًا أصيلًا للأمة وشريكًا استراتيجيًا في مسار التنمية الوطنية.

كما أبرز كاتب الدولة مختلف المكتسبات السياسية والمؤسساتية التي أقرتها السلطات العليا للبلاد لفائدة الجالية الوطنية بالخارج. لضمان لها المواطنة الكاملة وإشراكها في الحياة الوطنية وصناعة القرار السياسي.

وعلى صعيد آخر، استعرض كاتب الدولة الجهود المبذولة لعصرنة ورقمنة الخدمات القنصلية. من شأنها تبسيط الإجراءات وتقريب الإدارة من المواطن وتحسين نوعية التكفل بانشغالات الجالية. فضلًا عن مواصلة تعزيز شبكة التمثيل القنصلي بما يستجيب للتحولات التي تعرفها جاليتنا بالخارج.

وفي ختام مداخلته، جدد كاتب الدولة تأكيد استعداد الجزائر لمواصلة تعزيز انخراط جاليتها الوطنية بالخارج في مختلف مسارات التنمية الوطنية. والعمل على ترقية التعاون الدولي وتبادل الخبرات والتجارب الفضلى في مجال سياسات الجاليات، بما يرسخ دورها كشريك فاعل في النظام الدولي المتعدد الأطراف.