شايب يُبرز أهمية مساهمة الجالية الوطنية في توطيد الصداقة والتعاون بين الجزائر وألمانيا

أشرف كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، سفيان شايب، اليوم، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، على افتتاح أشغال اللقاء الذي نظمته سفارة الجزائر ببرلين لفائدة رؤساء وممثلي الجمعيات الجزائرية الناشطة بجمهورية ألمانيا الاتحادية.

كما أبرز كاتب الدولة الأهمية التي تكتسيها مساهمة الجالية الوطنية بألمانيا في توطيد علاقات الصداقة والتعاون بين الجزائر وألمانيا.

وحسب بيان لوزارة الخارجية، حضر اللقاء، كل من سفير الجزائر ببرلين والقنصل العام للجزائر بفرانكفورت.

وفي الكلمة التي ألقاها بهذه المناسبة، أكد كاتب الدولة العناية الخاصة التي توليها السلطات العليا للبلاد لأفراد الجالية الوطنية بالخارج. وحرصها على تعزيز آليات التواصل والتشاور معهم، ومرافقة مختلف المبادرات التي يطلقونها خدمةً للمصالح الوطنية.

كما نوّه بالديناميكية التي يشهدها النسيج الجمعوي الجزائري بألمانيا، وبإسهامه الفاعل في تعزيز أواصر التضامن بين أفراد الجالية. والحفاظ على ارتباطهم بوطنهم الأم. فضلاً عن دوره في إبراز الصورة الإيجابية للجزائر وترقية حضورها على مستوى بلد الإقامة.

واستعرض، في هذا السياق، الجهود المبذولة لتنفيذ التوصيات المنبثقة عن الندوة القنصلية المنعقدة شهر فيفري 2026. لاسيما ما تعلق منها بتشجيع وتأطير العمل الجمعوي ودعم الجمعيات النشطة ذات الأثر الملموس لفائدة أفراد الجالية.

كما أبرز كاتب الدولة الأهمية التي تكتسيها مساهمة الجالية الوطنية بألمانيا في توطيد علاقات الصداقة والتعاون بين الجزائر وألمانيا.

مؤكداً الحرص على إيلاء المتابعة اللازمة لمخرجات هذا اللقاء، بالتنسيق مع سفارة الجزائر ببرلين والقنصلية العامة بفرانكفورت. بما يساهم في الاستجابة لانشغالات أفراد الجالية وتثمين دورهم كشريك أساسي في تعزيز الروابط الإنسانية والثقافية والاقتصادية بين البلدين.