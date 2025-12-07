شايب يُثمّن دور الجالية ويشيد بمساهمتها في دعم الشركات الناشئة

أشرف كاتب الدولة، لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، سفيان شايب، بمشاركة المستشار لدى رئيس الجمهورية، المكلف بالمديرية العامة للاتصال، كمال سيدي السعيد، وبمعية زميله في الحكومة، وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، نورالدين واضح، على فعالية يوم الجالية، المنظمة في إطار النسخة الرابعة من المؤتمر الإفريقي للشركات الناشئة الذي تحتضنه بلادنا في الفترة الممتدة من 6 إلى 8 ديسمبر 2025، تحت شعار ” دعم بروز أبطال أفارقة”.

وخلال كلمته بهذه المناسبة، أشاد كاتب الدولة بالطابع الاستثنائي لهذه الفعالية، الأولى من نوعها، والتي شهدت مشاركة متميزة ونوعية لأبناء جاليتنا من مؤسسي شركات ناشئة ورواد أعمال وحاملي مشاريع وخبراء ذو كفاءات عالية قدموا من مختلف أرجاء العالم.

وثمّن إسهامهم الفاعل و الايجابي في هذا الحدث المميز للنسخة الرابعة للمؤتمر الإفريقي للشركات الناشئة، الذي بات بدوره موعدًا قارًّا ورئيسيا في الأجندة الإفريقية.

كما أوضح أن قرار تخصيص يوم للجالية بمناسبة هذه الطبعة الرابعة، ينبع من كون الشركات الناشئة تجسد فعليا المساهمة الملموسة لمواطنينا المقيمين بالخارج في تطوير وتنمية إحدى القطاعات ذات الأولوية في العمل الحكومي. تنفيذا للالتزام الشخصي لرئيس الجمهورية بتحقيق هدف إنشاء 20 ألف شركة ناشئة في أفق سنة 2029.

كما أكد مجددا عزم مختلف مؤسسات الدولة على مواصلة الجهود المندرجة في هذا الإطار وتثمين المكتسبات المحققة لاسيما من خلال تعزيز دور أفراد جاليتنا في هذا المجال الحيوي.