شايب يُسلم رسالة خطية من الرئيس تبون لرئيس جمهورية سيراليون

استُقبل الخميس، كاتب الدولة لدى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، سفيان شايب، من قبل جوليوس مادا بيو. رئيس جمهورية سيراليون.

وخلال هذا اللقاء، قام كاتب الدولة بتسليم رسالة خطية من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى نظيره السيراليوني. ناقلا إليه أصدق التحيات الأخوية وتطلعاته المشتركة لتعزيز أواصر الأخوة والتعاون بين البلدين، والارتقاء بها إلى مستويات أرحب. بما يخدم المصالح المشتركة للجانبين.

وقد شكلت هذه المحادثات فرصة لتبادل وجهات النظر حول مختلف أبعاد العلاقات الثنائية. التي تجمع الجزائر بسيراليون، وسبل تعزيزها لدفع التعاون الثنائي قدما في شتى الميادين.

كما تناول الطرفان القضايا الأساسية المدرجة على الصعيدين القاري والدولي، مؤكدين على أهمية تعزيز التنسيق والتشاور بين البلدين.