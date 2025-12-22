شايب يُشرف على حفل استقبال لأطفال الجالية الجزائرية بفرنسا

أشرف كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، سفيان شايب، اليوم الاثنين، على حفل استقبال نُظم على شرف مجموعة من أطفال الجالية الجزائرية المقيمين بفرنسا. وذلك بمناسبة مشاركتهم في برنامج “رحلة الذاكرة” إلى وطنهم الأم.

ويأتي تنظيم هذا البرنامج، الذي تم بالتعاون الوثيق مع وزارة المجاهدين وذوي الحقوق، لتمكين الأطفال المشاركين. طيلة هذا الأسبوع، من الاطلاع عن كثب على المحطات المفصلية في تاريخ الجزائر الحافل. وتعزيز ارتباطهم بالذاكرة الوطنية.

وتندرج هذه المبادرة في إطار تكريم الأطفال الذين شاركوا وتفوّقوا في المسابقة التي نظمتها الممثليات القنصلية الجزائرية بفرنسا. بمناسبة إحياء الذكرى الرابعة والستين ليوم الهجرة (17 أكتوبر). حيث قدّموا أعمالًا إبداعية وفنية مميزة عبّرت عن حسهم الوطني ووعيهم بالموروث التاريخي لبلادهم.من خلال استحضار تضحيات الجزائريين المهاجرين خلال الحقبة الاستعمارية.

وشكلت هذه المناسبة فرصة للتفاعل المباشر. الذي طبعته الودية والعفوية، بين كاتب الدولة وأطفال الجالية الحاضرين. حيث قام بمنحهم شهادات تقديرية وتشجيعية تثمينًا لمشاركتهم وإبداعاتهم.

وفي كلمته الختامية، عبّر سفيان شايب، عن اعتزازه وفخره بروح الانتماء التي يتحلى بها أبناء الجالية الناشئة. وتشبّثهم بتاريخهم الوطني. مثمّنًا في الوقت ذاته حرص أوليائهم وتفانيهم في غرس القيم الوطنية وروح الانتماء في نفوسهم. كما أكد أن مثل هذه المبادرات تعَدُّ رمزًا لتواصل الأجيال وركيزة أساسية. في ترسيخ الذاكرة الوطنية، التي توليها السلطات العليا أهمية خاصة. لا سيما لدى الأجيال الصاعدة من أبناء الجالية. إسهامًا في توطيد روابطهم بالوطن الأم.