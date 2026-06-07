شايب يُنوّه بمكانة الجالية الجزائرية بالخارج

تنقل كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، سفيان شايب، اليوم الأحد إلى مدينة مانشستر. في المرحلة الأخيرة من برنامج زيارة العمل التي يقوم بها إلى المملكة المتحدة.

والتقى سفيان شايب بعدد من أفراد الجالية الوطنية المقيمين بهذه المدينة وبمختلف مناطق شمال المملكة المتحدة. مرفوقا بكل من سفير الجزائر والقنصل العام للجزائر بلندن، وفق ما أفاد به بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

ويأتي هذا اللقاء، في سياق المساعي المتواصلة التي تبذلها الدولة الجزائرية لتعزيز التواصل المباشر والتشاور المنتظم مع أفراد الجالية الوطنية بالخارج. والاقتراب أكثر من مواطنيها أينما تواجدوا، بما في ذلك بالمناطق البعيدة عن مقرات البعثات الدبلوماسية والقنصلية”.

وأكد شايب، أن هذه المبادرة تندرج ضمن مقاربة تقوم على الحوار المباشر والإصغاء لانشغالات الجالية والوقوف على تطلعاتها واحتياجاتها. بما يعزز جسور الثقة والتواصل التي تربطها بوطنها الأم”. كما نوه بـالمكانة المتميزة التي تحظى بها الجالية الجزائرية بالخارج ضمن السياسات العمومية، باعتبارها رصيدا بشريا واستراتيجيا مهما”. مؤكدا “حرص الدولة الجزائرية على تثمين مساهماتها وتعزيز مشاركتها في مسار التنمية والتحديث الذي تشهده الجزائر”.

واستعرض السيد شايب، بهذه المناسبة، “الجهود التي تبذلها الدولة لتحسين ظروف التكفل بمواطنينا بالخارج، لاسيما من خلال مواصلة عصرنة المنظومة القنصلية وتعزيز الرقمنة وتبسيط الإجراءات الإدارية، بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة والاستجابة بشكل أكثر فعالية لانشغالات أفراد الجالية”.

وأوضح بيان الوزارة أن اللقاء شكل أيضا فرصة للتذكير بالمبادرات الرامية إلى توطيد ارتباط أبناء الجالية بوطنهم الأم. خاصة من خلال دعم البرامج الثقافية والتربوية الموجهة للأجيال الصاعدة. وتشجيع العمل الجمعوي والأنشطة التي تسهم في الحفاظ على مقومات الهوية الوطنية وترسيخ قيم الانتماء لدى أبناء الجالية”.

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