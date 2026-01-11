شايب يشارك الجالية الجزائرية بمونبوليي احتفالات السنة الأمازيغية الجديدة

شارك كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، سفيان شايب، اليوم الأحد، عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد، في الاحتفالية المُخلِّدة لرأس السنة الأمازيغية الجديدة التي نظمتها قنصلية الجزائر بمونبوليي، بالتنسيق مع الفواعل الجمعوية بمدينة ألاس.

وخلال الكلمة التي ألقاها بهذه المناسبة، ذكّر كاتب الدولة بأن هذه الفعالية تندرج في إطار حرص وزارة الشؤون الخارجية على تكريس سنة التواصل مع جاليتنا بالخارج. مشيرا إلى أن البرنامج المُسطّر بمناسبة رأس السنة الأمازيغية من قبل ممثلياتنا الدبلوماسية والقنصلية يهدف إلى التجاوب الدائم مع اهتمامات جاليتنا ذات البعد الثقافي واللغوي والهوياتي، بما يتسق مع تشبثها بالوطن الأم وبمكونات الهوية الوطنية.

وفي سياق متصل، نوّه كاتب الدولة بالطابع الخاص لاحتفالية هذه السنة بالنسبة للجالية الوطنية المقيمة بالخارج. والتي تم إشراكها في مسابقة الدورة السادسة لجائزة رئيس الجمهورية للأدب واللغة الأمازيغية، بفضل التعاون المثمر بين وزارة الشؤون الخارجية والمحافظة السامية للأمازيغية.

كما أبرز كاتب الدولة الجهود التي تبذلها الوزارة قصد طرح مبادرات هادفة ترنو ٳلى تعزيز روابط الجالية بمختلف مكونات الشخصية الوطنية. مستعرضا الأشواط النوعية التي قطعتها الدولة في سبيل ترقية الأمازيغية باعتبارها ركيزة أساسية من ركائز هويتنا الوطنية الجامعة. عملا بالتعليمات السامية للسلطات العليا للبلاد التي ما فتئت تؤكد على أهمية صون مكونات الهوية الوطنية بمختلف أبعادها وتعزيزها.