شايب وواضح في لقاء افتراضي مع كفاءات الجزائر بالدول الأسكندنافية

أشرف كاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، سفيان شايب، على لقاء افتراضي عبر تقنية التحاضر المرئي، مع مجموعة من الكفاءات الوطنية المقيمة بالدول الأسكندنافية (الدنمارك وفنلندا والنرويج والسويد).

وذلك بمعية زميله في الحكومة، وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، نورالدين واضح. وبمشاركة ممثلين عن وزارة الصناعة، وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، والوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.

وقد شكّل هذا اللقاء التفاعلي فضاءً مثمراً للحوار وتبادل الآراء مع كفاءاتنا الوطنية في دول أوروبا الشمالية. والاستماع إلى مقترحاتهم حول أنجع السبل لتعزيز مساهمتهم في جهود التنمية الوطنية.

وفي هذا السياق، أكد كاتب الدولة مجددًا على الحرص الدائم للسلطات العليا في البلاد على مرافقة كفاءاتها الوطنية المقيمة بالخارج وتشجيعها في مساعيها الرامية إلى توظيف خبراتها العلمية وتسخير تجاربها في مختلف المجالات خدمة للمسار التنموي. مع حثها على اغتنام الفرص التي يتيحها مناخ الأعمال والاستثمار في الجزائر، وما يوفره من تسهيلات وتدابير تحفيزية لدعم المشاريع والمبادرات المبتكرة.