 شايب يتباحث مع وزير الثقافة

تباحث كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، سفيان شايب، الثلاثاء، مع وزير الثقافة والفنون، زهير بللو.

اللقاء خصّص لتباحث سبُل توثيق التعاون وتعزيز التنسيق القطاعي في مجالات الثقافة والفنون من أجل تدعيم دور الجالية الوطنية بالخارج في نشر وترويج الهوية الثقافية الجزائرية بين أفرادها. وكذا ضمان إشراكها بصفة فعالة وفعلية في الأنشطة الثقافية والفنية، وذلك إبرازاً لدورها في مسار التنمية الثقافية في وطنها الأم.

وبالمناسبة، أكد المسؤولان على ضرورة تفعيل الآليات العملية المثلى والمبادرات الكفيلة لتعزيز الإشعاع الثقافي للجزائر في الخارج. لا سيما من خلال مختلف المراكز الثقافية الجزائرية بالخارج المقرر إنشاؤها، تنفيذا للتوجيهات السديدة لرئيس الجمهورية.