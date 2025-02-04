شايب يتباحث مع وزير الشباب المكلف بالمجلس الأعلى للشباب

تباحث كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، سفيان شايب، اليوم. مع وزير الشباب، المكلف بالمجلس الأعلى للشباب، مصطفى حيداوي.

وحسب بيان الوزارة، سمح اللقاء بمناقشة أهم المسائل التي تعنى بالشباب الجزائري بما فيهم أبناء الجالية الوطنية بالخارج.

وخلال اللقاء، تم التشاور والتحاور حول السبل المثلى لتعزيز التعاون بين القطاعين الوزاريين من أجل الاستجابة الناجعة لانشغالات وطموحات هذه الفئة الهامة من المجتمع الجزائري. وإشراكها الفعال في مسار التجديد الوطني. من خلال اتخاذ حزمة من التدابير الرامية إلى تعزيز وتوطيد علاقة شباب جاليتنا بوطنهم الأم.