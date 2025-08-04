شايب يشارك في مؤتمر أممي بتركمانستان حول تنمية الدول غير الساحلية

يشارك كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، سفيان شايب. من 5 إلى 8 أوت الجاري، في أوازا، بدولة تركمانستان، في أشغال المؤتمر الثالث للأمم المتحدة المعني بالبلدان النامية غير الساحلية.

هذه الندوة التي تقام كل عشر سنوات، ستعقد تحت شعار “دفع عجلة التقدم من خلال الشراكات”. بهدف معالجة التحديات التي تواجهها البلدان النامية غير الساحلية قصد تحقيق تنمية مستدامة متبادلة.

ينتظر أن يتوج هذا المؤتمر الأممي، رفيع المستوى. بالإعلان عن دخول حيّز التنفيذ خطة عمل أوازا (2024-2034). التي تم اعتمادها من خلال قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر الفارط.