شايب يشرف على يوم تكوينيّ لفائدة أعضاء الوفد القنصلي المكلف بتأطير موسم الحج

أشرف كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، سفيان شايب، اليوم الثلاثاء، على افتتاح فعاليات اليوم التكويني الختامي لفائدة أعضاء الوفد القنصلي المكلف بتأطير موسم الحج ضمن البعثة الوطنية.

ويعَدُّ هذا اليوم التكويني الأوّل من نوعه، ويهدف للوقوف على مدى جاهزيتهم للاضطلاع بالمهام المنوطة بهم على أكمل وجه لمرافقة حجاجنا الميامين إلى البقاع المقدسة.

وأكد شايب، بالمناسبة، لأعضاء الوفد القنصلي بضرورة التحلي بروح المسؤولية العالية والتفاني في خدمة الحجاج. وكذا السهر على تقديم كل الخدمات القنصلية المُيسَّرة وتوفير أفضل الظروف لأداء مناسك هذه الشعيرة المقدسة.

وكان هذا اليوم التكويني مناسبة لإطلاق البوابتين الإلكترونيتين لهاتين العمليتين. مما سيسمح بتسهيل الخدمات القنصلية المتعلقة بتأطير الحج والعمرة.

وجدّد كاتب الدولة حرص الوزارة وممثلياتها الدبلوماسية والقنصلية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة على بذل قصارى الجهد وتسخير كافة الإمكانيات. لمرافقة حجاجنا الميامين وتمكينهم من تأدية فريضة الحج في أفضل الظروف.