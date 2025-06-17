شايب يناقش مع السفير الإيطالي ترقية مكانة الجالية الوطنية المقيمة بإيطاليا

استقبل كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، سفيان شايب، اليوم الثلاثاء، السفير الإيطالي بالجزائر، ألبرتو كوتيلو.

وتناول الطرفان السبل الكفيلة بترقية مكانة الجالية الوطنية المقيمة بإيطاليا ودورها في تعزيز علاقات الصداقة التاريخية والتعاون الوثيق بين البلدين.

كما ناقشا بعض المسائل التي تشكل مصدر اهتمام لدى مواطنينا المقيمين بهذا البلد. وسبل التكفل الناجع بها عبر تعزيز الأطر القانونية الثنائية ذات الصلة، بما يستجيب لاحتياجاتها وتطلعاتها ببلد الإقامة.