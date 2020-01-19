شاي: “فيلود أظهر إحترافية مثالية وأنا هنا بطلب من ملال”

تحدث المدرب المؤقت لشبيبة القبائل، جون إيف شاي، عن رحيل هيبرت فيلود، وخلافته لهذا الأخير على رأس العارضة الفنية للكناري.

وصرح جون إيف شاي، اليوم الأحد، خلال ندوته الصحفية: “أنا في الفريق منذ شهر جوان، كمدير رياضي للنادي”.

وأضاف: “ندخل الآن في مرحلة انتقالية، أين طلب مني رئيس النادي بالإقتراب أكثر من الطاقم الفني، وهذا ما أقوم به تطوعيا”.

وبخصوص المدرب السابق هيبرت فيلود، أوضح جون إيف شاي: “فيلود أظهر احترافية مثالية، وأتمنى له العودة للواجهة في أقرب فرصة لأنه يستحق ذلك”.

وجاءت تصريحات جون إيف شاي، خلال الندوة الصحفية الخاصة بمباراة فريقه المقبلة أمام مولودية وهران، والمقررة غدا الإثنين بملعب “تيزي وزو”.